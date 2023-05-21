В Крыму на четыре дня сохранится высокая пожарная опасность

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В течение четырех дней в Крыму сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– 22-25 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении

В МЧС напомнили, что с 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.