Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 6:49

В Крыму на четыре дня сохранится высокая пожарная опасность

Этот прогноз будет актуальным с 22 по 25 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В течение четырех дней в Крыму сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– 22-25 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении

В МЧС напомнили, что с 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.