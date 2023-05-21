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НовостиОбщество21 мая 2023 7:44

В Крыму предложили рассмотреть вопрос законности распада СССР

С такой инициативой выступил Константинов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР.

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР в 1954 году. Сообщалось, что детальное изучение этого вопроса хотят поручить научному совету по правотворчеству.

– Кстати, имеются и другие темы для рассмотрения, такие как распад СССР, государственный переворот в Беловежской пуще и многое другое, – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Председатель Госсовета подчеркнул, что Беловежское соглашение подписали с огромным количеством нарушений тогдашнего законодательства. Кроме того, по словам руководителя крымского парламента, возникают вопросы, касающиеся принадлежности союзного имущества, границ и многого другого.

– Считаю, что это тоже нужно рассматривать, – заключил Константинов.