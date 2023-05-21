В Севастополе запретили продавать алкоголь 23 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 мая, в Севастополе будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– 23 мая 2022 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, – говорится в сообщении.

Купить алкоголь в этот день можно будет только в кафе, барах и ресторанах, а также в магазинах беспошлинной торговли. За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим – от 100 до 300 тысяч.