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НовостиОбщество21 мая 2023 8:30

В Севастополе запретили продавать алкоголь 23 мая

В этот день в городе пройдут последние звонки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 мая, в Севастополе будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– 23 мая 2022 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, – говорится в сообщении.

Купить алкоголь в этот день можно будет только в кафе, барах и ресторанах, а также в магазинах беспошлинной торговли. За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим – от 100 до 300 тысяч.