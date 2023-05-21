Константинов объяснил, почему американские политики не едут в Крым

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Американские политики не посещают Крым, поскольку иначе им пришлось бы признать правду о том, как полуостров преобразился в составе России. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее руководитель крымского парламента приглашал посетить полуостров бывшего президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.

– На сегодня о готовности Маска или Трампа посетить Крым нам не известно, – сказал Константинов агентству РИА Новости.

По его словам, важно понимать, почему американские политики не едут в Крым.

– Ведь у нас вполне безопасная территория. Для них приехать означает увидеть правду. А они и так ее знают. Но если они приедут, им придется признать все, что говорится в Америке, полной ложью, – подчеркнул председатель Госсовета.

Руководитель крымского парламента добавил, что на такой шаг никто не пойдет. По его словам, Трамп и Маск имеют относительно независимое мнение. Константинов отметил, что пока эти люди избегают визита в Крым.

– Когда ты не посещал регион, можно ссылаться на какие-то источники, предположения. А если приедет тот же Трамп – увидит, каким стал российский Крым, пообщается с крымчанами, что ему потом говорить? Что делать с тем, что они наговорили до сих пор? То же самое касается и Маска, – заявил Константинов.

При этом председатель Госовета убежден, что Трамп и Маск хорошо знают о событиях, которые произошли в Крыму за последние девять лет и о том, каким стал полуостров в составе России.