В Крыму пообещали ветер со скоростью до 22 м/с

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В воскресенье, 21 мая, в Крыму ожидается сильный ветер, его скорость будет достигать 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

– 21-25 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность. 21 мая усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, – говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по РК сообщили, что 22-25 мая в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля на полуострове установлен пожароопасный сезон. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.