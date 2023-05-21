В Керчи реставрируют две Братские могилы и памятник «Парус»

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи реставрируют две Братские могилы, а также планируют реконструировать памятник «Парус». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаеов.

– Встретился с подрядчиками, занимающимися реставрацией двух Братских могил, расположенных в Аджимушкае и в Героевском, осмотрел ход работ на одном из объектов, – рассказал градоначальник.

Глава администрации отметил, что на Братской могиле советских воинов на улице Коммунаров проведен демонтаж. На территории памятного места установили новые бордюры, а также забетонировали основания клумб. На Братской могиле советских воинов заменят мемориальную табличку и облицовку памятника. Вместо бетонного забора планируют установить кованый.

На Братской могиле советских воинов на улице Косоногова построят новую Стеллу, поскольку старая оказалась непригодной. На объекте также реставрируют мемориальные таблички, зальют и облицуют пять цветников, а также уложат тротуарную плитку.

– На этот год запланированы работы по реконструкции и нашего знаменитого памятника Героям Эльтигена «Парус», – отметил Брусаков.