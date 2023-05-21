Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

На сегодняшний день в Крыму более 4 тысяч судоводителей прошли аттестацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Аттестация нужна для того, чтобы получить права на управление катером, моторной лодкой или гидроциклом. Количество крымчан, желающих получить такие документы, растет. Заявки на экзамены можно подать с помощью портала госуслуг.

– Только на следующей неделе в инспекторских участках полуострова планируют провести экзамены как минимум для 10 человек, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день аттестацию прошли более 4 тысяч человек.