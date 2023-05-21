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НовостиОбщество21 мая 2023 16:43

В Крыму прокомментировали слова литовского депутата о детей на полуострове

Его заявление не соответствует действительности
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый заместитель директора МДЦ «Артек» Елена Живогляд прокомментировала литовского депутата Лауринаса Кащюнаса о том, что Россия якобы собирается использовать детей в Крыму в качестве «живого щита».

– Наши друзья из-за рубежа дают странные комментарии, которые не соответствуют действительности, – сказала она «Вести Крым».

Живогляд отметила, что иностранцы активно приезжают на полуостров и интересно проводят здесь время. Они общаются не только между собой, но и с россиянами.

– Они обмениваются своими традициями, – подчеркнула замдиректора.

Ранее Кащюнас заявил, что Россия организует группы детей, которых приглашают приехать на отдых или принять участие в культурно-просветительских мероприятиях, а затем «использовать в качестве «живого щита» перед контрнаступлением ВСУ.