НовостиОбщество 22 мая 2023 2:11

Погода на 22 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 мая 2023 года в Крыму и Севастополе