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НовостиОбщество22 мая 2023 2:11

Погода на 22 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +19...+21°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем южный ветер 6-11 м/с, тепло +19…+21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Алуште +17°…+19°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +18…+19°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Саках +18…+19°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +18…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +17…+18°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +16…+17°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +21…+22°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +19…+20°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +19…+20°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +17…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.

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