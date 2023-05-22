Погода на 22 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +19...+21°.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем южный ветер 6-11 м/с, тепло +19…+21°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +16°…+17°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Алуште +17°…+19°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +18…+19°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Саках +18…+19°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +18…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +17…+18°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +16…+17°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +21…+22°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +19…+20°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +19…+20°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +17…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.
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