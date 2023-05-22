В Симферополе откроется выставка к 320-летию Санкт-Петербурга

В Симферопольском художественном музее 26 мая откроется выставка, приуроченная к празднованию 320-летию Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/simartmuseum

В Симферопольском художественном музее с 26 мая по 23 июля будет работать выставка, приуроченная к празднованию 320-летию Санкт-Петербурга, сообщает Туристический портал Крыма.

– Выставка объединит художественные работы из собрания музея, показывающие памятники и исторические здания Северной столицы, – говорится в сообщении.

В экспозицию вошли произведения живописи и графики XVIII-XX веков. На выставке будут представлены работы Александра Бенуа, Михаила Казаса, Соломона Юдовина, Николая Родина, Анатолия Козлова, Аркадия Стрелова, Марка Янковского и Анны Остроумовой-Лебедевой.

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