Под Севастополем мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

Накануне, 21 мая, под Севастополем легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Авария произошла около 12:35 на 22 км + 100 метров автодороги Голубинка – Передовое – Широкое.

– 63-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом BMW, под управлением 41-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо по встречной полосе, – говорится в сообщении.

Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Оба водителя были трезвы, отметили в ведомстве По факту аварии проводится проверка.

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