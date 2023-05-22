Крымские спасатели эвакуировали женщину с горы Алчак

Спасатели провели с женщиной профилактическую беседу о правилах безопасного поведения. Фото: МЧС Республики Крым

В ночь на воскресенье, 21 мая, крымские спасатели эвакуировали с горы Алчак заплутавшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 22:53 поступило сообщение о том, что во время прогулки районе горы Алчак, из-за темного времени суток, женщина сбилась с тропы. Находится на крутом склоне с сыпучим грунтом, самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей, – говорится в сообщении.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место, установили с женщиной телефонную связь, выяснили ее предполагаемое местонахождение и дали необходимые рекомендации. Пострадавшую удалось найти в кратчайшие сроки.

– Женщина была обнаружена на горном участке со сложным сыпучим грунтом, вблизи туристической тропы. Сотрудники МЧС организовали контролируемый спуск пострадавшей с горы в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели провели с женщиной профилактическую беседу о правилах безопасного поведения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50