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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:08

В Крыму при пожаре в многоквартирном доме пострадал человек

Пожар был локализован и ликвидирован в течении 15 минут
Дмитрий Коренев
Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

В ночь на воскресенье, 21 мая в селе Первомайское Кировского района произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сигнал о возгорании поступил в 02:10. Пожарные незамедлительно выдвинулись на место.

Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

– По прибытии выяснилось, что на первом этаже многоквартирного дома в одной из квартир произошло сильное задымление с последующим загоранием. Существует угроза распространения огня на соседние помещения, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

При разведке в задымленной зоне был обнаружен пострадавший, его эвакуировали в безопасное место. Пожар был локализован на площади 3 квадратных метра, на полную ликвидацию ушло 15 минут. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

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