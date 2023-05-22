Строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте завершится в 2025 году

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

На улице Мицко в Ялте продолжается строительство 14-этажного многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, до конца текущего года должны завершиться работы по инженерной защите территории.

– Продолжаются работы по инженерной защите территории - вбито более 1400 бурнонабивных свай подпорных стен. Приступили к устройству свай медцентра и жилого дома для сотрудников. Завершение данных работ планируется до конца года. После начнется возведение железобетонных конструкций, – написала она в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

Павленко отметила, что работы идут по графику, несмотря на мягкую зиму и непростой рельеф. На объекте трудятся более 100 человек и 50 единиц техники, а через пару месяцев количество рабочих вырастет до 300-400 человек.

Напомним, строительство медцентра стартовало осенью прошлого года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. В центре взрослые и дети смогут получить экстренную, неотложную, плановую или специализированную медпомощь. Сообщалось, что для сотрудников центра построят 17-этажный жилой комплекс на 300 квартир площадью 25 тысяч квадратных метров.

– Окончание строительства - 2025 год, – добавила градоначальница.

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