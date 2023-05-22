В МИД России ответили на угрозы нанести удары по Крыму

Фото: Евгения ГУСЕВА

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на заявление советника президента США Джейка Салливана об ударах по Крыму. Об этом пишет KP.RU.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если Киев начнут наносить удары американским оружием по Крыму. При этом американский чиновник назвал полуостров «территорией Украины».

Рябков подчеркнул, что Крым является частью России.

– Мы найдем способ, как не допустить реализации подобных угроз, – отметил замминистра.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства добавил, что Россия надежно обеспечит свою безопасность и территориальную целостность РФ. Рябков назвал заявления американской стороны безответственными.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что США в лице Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, согласившись на применение оружия против Крыма. По его словам, на первом этапе «катастрофа ждет, прежде всего, Восточную Европу». При этом постпред выразил надежду на то, что пример Карибского кризиса остудит горячие головы в Североатлантическом альянсе.