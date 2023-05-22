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НовостиОбщество22 мая 2023 12:13

В Симферополе выписали штрафов на 864 тысячи рублей

Комиссия рассмотрела 234 материала
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму почти 864 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комиссия рассмотрела 234 материала об административных правонарушениях. Они касались незаконной торговли, слива хозяйственно-бытовых стоков, складирования и хранения стройматериалов, размещения наружной рекламы, нарушения тишины и стоянки в неположенных местах. Общая сумма штрафов составила 863,5 тысячи рублей.

– В частности, 90 административных материалов были рассмотрены по фактам стоянки на зеленой зоне, что является правонарушением и влечёт за собой административную ответственность, –говорится в сообщении.