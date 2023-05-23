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НовостиОбщество22 мая 2023 22:21

Погода на 23 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 мая 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до плюс 17 градусов.

Вода в Черном море прогрелась до плюс 17 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +18…+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°…+19°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +19°…+20°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +18…+19°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Саках +19…+20°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +18…+19°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +18…+19°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Судаке +18…+19°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +21…+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +21…+22, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +19…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50