Из Москвы в Керчь с 26 мая начнет ходить дополнительный поезд

Поезд «Таврия» №159/160 сообщением Москва – Керчь начнет курсировать 26 мая

Поезд «Таврия» №159/160 сообщением Москва – Керчь начнет курсировать 26 мая. Как сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), все три состава формируются из купейных вагонов с душем, буквально только что сошедших с конвейера.

– Этот поезд поможет пассажирам существенно сократить время в пути до южных курортов Крыма. Например, вся дорога от Казанского вокзала Москвы до Ялты займет порядка 34 часов: вначале 29 часов на новом комфортабельном поезде в купе до Керчи и далее 3,5 – 4,5 часа на автомобиле, например, до Ялты, – цитирует пресс-служба генерального директора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

До 19 июня поезда будут курсировать по датам (ежедневно или через день), с 19 июня – ежедневно.

В ГСЭ добавили, что прорабатывается возможность организации дополнительных рейсовых автобусов от ж/д станции Керчь-Южная до курортов полуострова, а также до керченского автовокзала.

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