В Феодосии отреставрировали средневековый православный храм

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Феодосии отреставрировали средневековый храм Святого Дмитрия Солунского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Реставрация велась в течение года. Этими работами занимались специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга.

– Реставрационные работы выполнены на средства благотворительного фонда Алины Кабаевой, – отметил Брусаков.

Керченский градоначальник добавил, что реставраторы проделали колоссальную работу. Глава администрации назвал возрождение средневековой церкви важнейшим событием для верующих людей.

– Однако стоит отметить, что храм Дмитрия Солунского – это не только православная святыня, но и историческая достопримечательность, которая непременно станет точкой притяжения туристов, – убежден Брусаков.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время храм передут Феодосийско-Керченской епархии.