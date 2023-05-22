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НовостиОбщество22 мая 2023 12:52

В Феодосии отреставрировали средневековый православный храм

Работы велись год
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Керчи

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Феодосии отреставрировали средневековый храм Святого Дмитрия Солунского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Реставрация велась в течение года. Этими работами занимались специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга.

– Реставрационные работы выполнены на средства благотворительного фонда Алины Кабаевой, – отметил Брусаков.

Керченский градоначальник добавил, что реставраторы проделали колоссальную работу. Глава администрации назвал возрождение средневековой церкви важнейшим событием для верующих людей.

– Однако стоит отметить, что храм Дмитрия Солунского – это не только православная святыня, но и историческая достопримечательность, которая непременно станет точкой притяжения туристов, – убежден Брусаков.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время храм передут Феодосийско-Керченской епархии.