В Симферополе на установку четырех спортплощадок потратят 26 миллионов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе появятся четыре новые спортивные площадки, на эти цели планируют потратить около 25,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые спортплощадки установят на улице Героев Сталинграда, 35, Марка Донского, 6а, Мате Залки, 27 и Тургенева, 18. На объектах предусмотрены плоскостные сооружения с антитравматичным резиновым покрытием, баскетбольные кольца, волейбольные сетки, а также мячеулавливатели.

– На текущую дату готовность объектов составляет 85% от всего объема работ, – отметил представитель подрядчика Денис Олейников.

По его словам, на двух из четырех спортплощадок уложили резиновое покрытие. Сейчас на объектах устанавливают заборы.

– Также будет установлено освещение, нанесена разметка и установлены малые архитектурные формы, – отметил Олейников.