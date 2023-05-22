В Саках простились с бойцом, погибшем в боях за Бахмут

В Саках простились с бойцом, погибшем в зоне спецоперации. Фото: Александр Овдиенко/Вк

В Саках простились с военным, погибшим в зоне спецоперации. Станислав Волков погиб в боях за Бахмут, у него остались двое детей, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

- Героически погиб в борьбе с нацизмом. Во взятии Артёмовска есть его личный подвиг, пролита его кровь,- написал Овдиенко у себя на странице в социальной сети.

Глава администрации также выразил соболезнования жене, сыну и дочери погибшего.

Напомним, 18 мая в Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной операции. Вадим Чепелев и Артем Сухецкий сражались за Родину в Херсонской области

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