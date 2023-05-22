В Севастополе проводили в последний путь бойца СВО Дмитрия Горбачева

Фото: t.me/razvozhaev

В Севастополе простились с участником специальной военной операции Дмитрием Горбачевым, старшим сержантом, водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны

– Дмитрий Евгеньевич родился в Лисичанске Луганской области. Он больше 15 лет служил по контракту в армии. С октября прошлого года участвовал в специальной военной операции, – приводит «Крым 24» слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Дмитрий был командиром отделения управления мотострелковой роты, а в последнее время – водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона.

Семья героя сейчас живет в Севастополе, поэтому его похоронили здесь, как и других бойцов.

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