Насмерть сбившая женщину жительница Севастополя пойдет под суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе местную жительницу 1982 года рождения обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в марте на улице Маршала Блюхера. Жительница Севастополя ехала задним ходом за рулем авто по двору дома №24. Машина сбила пожилую женщину, которая шла по проезжей части. В результате ДТП пострадавшая скончалась в больнице.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

– Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.

Согласно законодательству, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.