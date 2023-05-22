Крымчанин заказал по почте 1,5 килограмм наркотиков и собирался их продать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму 29-летнего жителя Симферопольского района подозревают в попытке незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД .

При личном досмотре у мужчины в сумке были обнаружили две картонные коробки. Там находилось около 1,5 килограмма наркотиков. Выяснилось, что крымчанин в сети заказал запрещенные вещества из Москвы и получил посылку на почте.

– В дальнейшем он собирался сбыть криминальный товар через тайники на территории Симферополя и иных районов республики, но не успел, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу на два месяца.