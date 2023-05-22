В Крыму «шестерка» сбила подростка на мопеде

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 22 мая, в Красногвардейском районе ВАЗ-21063 сбил мопед Honda Dio, на котором ехал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 12.15 в Красногвардейском. 33-летний мужчина ехал за рулем «шестерки». На перекрестке улиц Светлая и переулка Рабочего водитель не уступил дорогу мопеду, на котором ехал несовершеннолетний. В итоге транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Его увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.