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НовостиПроисшествия22 мая 2023 15:01

В Крыму «шестерка» сбила подростка на мопеде

Авария произошла в Красногвардейском
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 22 мая, в Красногвардейском районе ВАЗ-21063 сбил мопед Honda Dio, на котором ехал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 12.15 в Красногвардейском. 33-летний мужчина ехал за рулем «шестерки». На перекрестке улиц Светлая и переулка Рабочего водитель не уступил дорогу мопеду, на котором ехал несовершеннолетний. В итоге транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Его увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.