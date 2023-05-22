Севастополец пытался продать больше килограмма наркотиков

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Севастополе 23-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В апреле 2022 года севастополец вступил в сговор с организаторами преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков. С мая по июнь молодой человек получил от неизвестных более килограмма запрещенных веществ.

– Часть полученных наркотиков он расфасовал и разместил в 10 тайниках – «закладках» на территории Республики Крым, – отметили в прокуратуре.

Остальное горожанин хранил в своей машине, чтобы потом продать. Обвиняемого задержали в Балаклавском районе. У него изъяли всю партию наркотиков. Уголовное дело направили в суд.

– Расследование уголовных дел в отношении организатора группы и иных ее участников продолжается, – говорится в сообщении.