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НовостиПроисшествия22 мая 2023 17:45

В Крыму уничтожили авиабомбу и артиллерийский снаряд

Их нашли в Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 22 мая, в Ленинском районе уничтожили авиабомбу и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Сотрудники ведомства нашли советскую авиабомбу ФАБ-50 массой 50 килограмм, а также артиллерийский снаряд калибром 172 миллиметра. Эти предметы увезли на специальный полигон. Там боеприпасы уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнули в МЧС.

Всего к операции привлекли шесть человек и две единицы техники.