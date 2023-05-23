В Симферополе более 50 семей из новых регионов России получили гуманитарную помощь

Фото: администрация Симферополя

Симферопольцы продолжают оказывать гуманитарную помощь семьям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя Благотворительного фонда развития региона «Крым – Родной Дом» Антонину Бойченко, еженедельно гуманитарная поддержка оказывается в среднем 20 семьям.

– За прошедшие две недели за помощью обратились более 50 семей. Помощь также отправляется нуждающимся в другие города полуострова, на освобожденные территории и в воинские формирования, принимающие участие в СВО, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день передать гуманитарную помощь можно по адресу: улица Тренева, 1. Время приема – ежедневно с 9:00 до 14:00. Необходимы бутилированная вода, сухое детское питание (смеси), чай, сахар, мука, крупы, консервы, посуда, средства гигиены (мыло, зубная паста, щетки, туалетная бумага, влажные салфетки, детские подгузники), постельные принадлежности, теплые вещи, детская канцелярия и игрушки.

Чтобы получить помощь, можно написать сообщение на номер +79787730460 (звонки не принимаются). В сообщении необходимо указать количество человек, размер одежды и необходимые потребности. Также можно обратиться по указанному выше адресу.

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