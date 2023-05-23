За неделю крымчане перевели мошенникам более 8 млн рублей

С 15 по 21 мая полицейскими зарегистрировано 70 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 15 по 21 мая полицейскими зарегистрировано 70 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 8 миллионов 281 тысячу 159 рублей, – говорится в сообщении.

Так, 29 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 4 миллиона 388 тысяч рублей. 35 фактов мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 3 млн 627 тысяч рублей. Шесть крымчан скачали стороннее приложение или перешли по ссылке, после чего с их счетов ушло в общей сложности 265 тысяч 990 рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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