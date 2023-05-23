Часть Симферополя осталась без света 23 мая

Отключения связаны с ремонтными работами
Фото: Антон ФОКИН
Жители некоторых улиц крымской столицы останутся без света до вечера 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Как отметили в ресурсной организации, отключение электричества связано с ремонтными работами. Без света с 8:00 до 17:00 останутся жители следующих улиц:
улица Гавена, 2-6/36 , 6/37;
переулок Гавена, 8-12 ;
улица Миллера, 2/6-6/20 , 3-5 ;
улица Новороссийская, 6/26, 7/46;
улица Ушакова, 6/15-6/21 , 3/6-3/14 ;
улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;
улица Карла Маркса, 40-58 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 .