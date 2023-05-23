Часть Симферополя осталась без света 23 мая

Отключения связаны с ремонтными работами Фото: Антон ФОКИН

Жители некоторых улиц крымской столицы останутся без света до вечера 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Как отметили в ресурсной организации, отключение электричества связано с ремонтными работами. Без света с 8:00 до 17:00 останутся жители следующих улиц:

улица Гавена, 2-6/36 , 6/37;

переулок Гавена, 8-12 ;

улица Миллера, 2/6-6/20 , 3-5 ;

улица Новороссийская, 6/26, 7/46;

улица Ушакова, 6/15-6/21 , 3/6-3/14 ;

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица Карла Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 .