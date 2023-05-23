В четырех школах Симферополя завершена установка ограждений

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе подрядчик завершил установку ограждений в четырех школах. Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках муниципального контракта будут установлены ограждения еще в трех школах.

– Ограждения будут установлены в школах №№:18 имени И.И. Богатыря, 22 имени воина-афганца Сергея Бережного, 26 имени М.Т. Калашникова, в школе-гимназии, детском саду № 25, 31, 30 имени А.А. Аматуни и 42 имени Эшрефа Шемьи-Заде. Финансирование осуществляется за счет муниципального бюджета. Степень готовности по 18, 26, 25, 42 учреждениям - 100%, – говорится в сообщении.

Ограждения устанавливают за счет средств из муниципального бюджета.

– В 31 школе пересогласование границ участка, из-за этого работы начнутся позже. В школе 30 готовность составляет 60%. Все школы к 1 сентября будут готовы, – рассказал представитель подрядчика Владимир Караваев

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