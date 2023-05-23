В Евпатории проведут тренировку силовых структур 23 мая

Жителей курортного города просят сохранять спокойствие, если будут слышны громкие звуки. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории 23 мая могут быть слышны громкие звуки. Об этом жителей предупредила глава администрации курортного города Елена Демидова.

- Планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки, - написала мэр в своем Tg-канале.

Напомним, ранее учения проводились в Севастополе. Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот проводил тренировки расчетов противоподводной диверсионной обороны. В связи с этим были слышны громкие звуки в некоторых районах.