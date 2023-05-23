Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:01

В Бахчисарайском районе вырубили 16 краснокнижных можжевельников

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дмитрий Коренев
Фото: прокуратура Республики Крым

Фото: прокуратура Республики Крым

В Бахчисарайском районе Крыма вырубили 16 деревьев можжевельника, который занесен в Красную книгу Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– Прокуратура Бахчисарайского района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Установлено, что на территории Красномакского сельского поселения осуществлена незаконная рубка до полного прекращения роста 16 деревьев, – рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Республики Крым

Фото: прокуратура Республики Крым

Фото: прокуратура Республики Крым

Фото: прокуратура Республики Крым

Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Ранее сообщалось, что в Крыму предприятие незаконно наловило мидий на 6 миллионов рублей. Генеральный директор компании предстанет перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов и использовании заведомо подложного документа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50