В симферопольском парке Гагарина появились 10 эко-скамеек

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина установили 10 эко-скамеек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Старые деревянные ламели было решено заменить на новые. Эти конструкции изготовлены из экоматериала.

– Внешне они практически ничем не отличаются, – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что новые ламели не подвержены влиянию погоды и механическим повреждениям. Они будут служить десятилетиями. Обрабатывать и красить эти ламели не нужно. На сегодняшний день в парке обновили 10 лавочек.

– Поэтапно планируется заменить ламели на всех скамейках парка, – заключили в администрации.