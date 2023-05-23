Известный американский журналист презентовал в Крыму книгу «Гонка разоружения» о ядерной безопасности

В крымском вузе журналист пообщался со студентами и преподавателями Фото: Александра Тимощенко

Бывший разведчик США Скотт Риттер презентовал в Симферополе свою книгу «Гонка разоружения», опубликованную Издательским домом «Комсомольская правда».

Встреча прошла в КФУ имени Вернадского. На ней он ответил на вопросы и рассказал о том, как впервые оказался в СССР. По его словам, в 1961 году он родился в США во Флориде, и с самого детства его учили ненавидеть русских. Позже он стал служить в американской разведке. Но когда с рабочим визитом бывший военный прибыл в СССР, его мнение полностью изменилось. Теперь же Скотта Риттера знают как независимого военного эксперта, который не боится критиковать правительство США и НАТО за их негативное влияние в разжигании мирового конфликта.

В крымском вузе автор пообщался со студентами, преподавателями и журналистами и представил свою книгу. Он особенно подчеркнул, что его миссия – нести мир в две враждующие страны.

- Своими действиями и своей книгой я хочу показать, что народы могут дружить. Я это понял еще в 80-х годах, когда впервые оказался в Советском Союзе, - отметил военный эксперт.

В конце апреля книга стала доступна для покупки на всех маркетплейсах и точках оффлайн-продаж страны. Симферополь – стал завершающим городом тура в поддержку издания. Презентация уже состоялась в Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Грозном, Севастополе и Сочи.