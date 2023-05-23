Паром «Лаврентий» приостановил работу на Керченской переправе

В настоящее время на Керченской переправе работают два автомобильных и два железнодорожных парома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курсирующий в Керченском проливе грузовой паром «Лаврентий» временно приостановил работу для проведения технического обслуживания. Об этом сообщили в Минтрансе Республики Крым.

– С 22 мая по 1 июня паром «Лаврентий» будет выведен из эксплуатации с линии порт Крым – порт Кавказ в связи с проведением ежегодного технического обслуживания, – цитирует сообщение ведомства «Крымская газета».

В указанный период водителей просят пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые российские регионы «во избежание скопления транспорта и планирования грузовых операций».

В настоящее время на Керченской переправе работают два автомобильных и два железнодорожных парома.

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