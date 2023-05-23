В Симферополе установили 19 новых детских площадок

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе появились 19 новых детских площадок, на их установку выделили 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Это комфортабельные и безопасные территории, на которых детям будет приятно проводить своё время, – отметил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По словам главы ведомства, на всех площадках имеется ограждение и плиточное травмобезопасное покрытие. На объектах установили игровые конструкции, развивающие интерактивные доски, качели, а также малые архитектурные формы.

– Уверен, что новые площадки станут местом притяжения для местных ребят, – отметил Гусынин.

На выполнение этих работ из городского бюджета выделили 39 миллионов рублей.