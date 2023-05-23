Более 200 памятников в Крыму внесли в список объектов культурного наследия за два года

Винный подвал Воронцовского дворца пополнил список объектов культурного наследия в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В перечень выявленных объектов культурного наследия в Крыму за последние два года включили более 200 различных памятников. Об этом КП-Крым сообщил заместитель министра культуры республики Андрей Ростенко.

- Так, в Белогорске было выявлено место захоронения русских воинов, умерших от ран и болезней в период Крымской войны, в Добровском сельском поселении был выявлен и поставлен на учет старинный мусульманский некрополь,- отметил Ростенко.

Целый ряд объектов, по информации замминистра, был поставлен на учет на территории Ялты. В частности, это Воронцовский винный подвал с дегустационным комплексом «Массандра», Доходный дом Меллер-Закомельских, Усадебный дом Шмигельского «Чаир-Лар», Вилла Лансере «Хризолит», а также Дача «Панеа» Сабашниковой и Дворец «Харакс».

Отметим, вопрос об историко-культурной ценности того или иного памятника, который обладает признаками объекта культурного наследия, рассматривается на заседании Научно-методического совета при министерстве культуры.

Поддерживать памятники культуры в надлежащем состоянии по закону обязан собственник.

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