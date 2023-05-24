Погода на 24 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

В Ялте облачно с прояснениями, небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +21...+23°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +19…+21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°…+19°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +20°…+21°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +19…+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +19…+20°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +19…+20°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +22…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Армянске +22…+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+17°.

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