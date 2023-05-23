В Симферополе 24 мая отключат свет на 11 улицах и одном проспекте

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

24 мая частично обесточат отдельные районы Симферополя. Свет отключат на 11 улицах, одном проспекте, одном переулке и одном проезде, по сути адреса те же самые, что и накануне.

В ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что перебои в электроснабжении столицы республики возникнут с восьми утра до пяти вечера. Причина для отключений уважительная – ремонтные работы.

Адреса отключений света в Симферополе 24 мая 2023:

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица К. Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Горького, 2;

проспект Кирова, 24/1, 28-30/2, 49.

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