В Симферополе 24 мая отключат свет на 11 улицах и одном проспекте

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
24 мая частично обесточат отдельные районы Симферополя. Свет отключат на 11 улицах, одном проспекте, одном переулке и одном проезде, по сути адреса те же самые, что и накануне.
В ГУП РК «Крымэнерго» объяснили, что перебои в электроснабжении столицы республики возникнут с восьми утра до пяти вечера. Причина для отключений уважительная – ремонтные работы.
Адреса отключений света в Симферополе 24 мая 2023:
улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;
улица К. Маркса, 40-58 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Горького, 2;
проспект Кирова, 24/1, 28-30/2, 49.
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