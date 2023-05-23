Территория у Екатерининского сада в Симферополе лидирует в голосовании по благоустройству

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Территория у Екатерининского сада в Симферополе лидирует в голосовании за объекты благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице продолжается онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства. Работы планируют провести «Жилье и городская среда».

– На сегодняшний день порядка 19 тысяч жителей крымской столицы проголосовали за проведение работ на прилегающей территории к кинотеатру «Симферополь» от арки до Екатерининского сада, – отметили в администрации.

Второе занял Детский парк, за который проголосовали 14 497 человек. Замыкает тройку лидеров пространство между сквером «Победы» и Госсоветом. За благоустройство этой территории было отдано 2 193 голоса. Всего в голосовании приняли участие более 35 тысяч симферопольцев.

– Те граждане, которые ещё не отдали голос за предпочитаемую территорию, могут это сделать на федеральной онлайн-платформе 91.gorodsreda.ru до 31 мая. Принять участие в голосовании может каждый житель столицы Крыма, достигший 14 лет, – отметили в администрации.