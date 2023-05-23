Фото: пресс-служба Совета министров Крыма

За год количество пассажиров «Крымтроллейбуса» увеличилось на 41,2%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– С января по апрель 2023 года услугами ГУП РК «Крымтроллейбус» воспользовались 22 миллиона 323 тысячи пассажиров, что на 41,2% больше показателей прошлого года, – отметил руководитель крымского правительства.

В настоящее время техника этого предприятия выходит на 21 маршрут троллейбусного сообщения. Кроме того, компания обслуживает 265 автобусных маршрутов. Гоцанюк отметил, что каждый день услугами «Крымтроллейбуса» пользуются в среднем 186 тысяч пассажиров.