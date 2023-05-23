В Крыму Chevrolet сбил двух 16-летних подростков на мопеде

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 23 мая, в Кировском районе Крыма Chevrolet сбил двух 16-летних подростков на мопеде Vaked. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 12.26 в селе Журавки. 49-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet по автодороге «Таврида» – Кировское. Проезжая через перекресток, водитель не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной дороге. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и пассажир мопеда. В МВД уточнили, что обоим подросткам по 16 лет. Их увезли в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются, – отметили в полиции.