Госсовет Крыма рассмотрит законопроект о снижении налогов для бизнеса социальной направленности

24 мая Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, который понижает налоги с 5% до 1% и с 10% до 5% для социальных предприятий Фото: Даниил ОПАРИН

24 мая Государственный совет Республики Крым рассмотрит законопроект о введении налоговых послаблений для бизнеса социальной направленности. Об этом сообщила председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова.

– Завтра мы будем рассматривать закон, который понижает налоги с 5% до 1% и с 10% до 5% для социальных предприятий. Речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, – рассказала она в эфире радио «Крым».

Налог составит 1 процент в случае, если объектом налогообложения бизнеса являются доходы, и пять процентов, если объект налогообложения – это доходы, уменьшенные на величину расходов.

Под социальным предпринимательством понимается бизнес, направленный на решение проблем граждан (поддержка инвалидов и людей с различными заболеваниями, оказание юридических или образовательных услуг, различные экологические проекты).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50