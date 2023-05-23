Археологи продолжат раскопки на месте крепости XVIII века на реке Салгир

Раскопки на месте древней крепости продолжатся. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Археологи КФУ им. Вернадского намерены продолжить раскопки на месте защитного укрепления Салгирский ретраншемент, обнаруженного в 2022 году на территории Красногвардейского района. Как рассказал КП-Крым декан исторического факультета КФУ Александр Герцен, наиболее перспективным специалисты считают участок, на котором был выявлен склад боеприпасов в виде пушечных ядер.

- Там будет реконструкция ландшафта, а также нам интересно проследить эволюцию русла реки Салгир того времени. Кроме того, предстоит углубленное библиографическое исследование и поиск документов, которые позволят лучше представить фортификационную деятельность, связанную с непосредственным участием Александра Суворова, - сказал Герцен.

Разрешительные документы на дальнейшие археологические раскопки на месте крепости сейчас в стадии оформления, отметил специалист.

Крепость времен походов князя Василия Долгорукого, которая была построена в 1772-1773 годах, была обнаружена в селе Мускатное, Красногвардейского района. Она защищала мост через реку Салгир и перекресток дорог, идущих из Перекопа к Кафе. Редут с четырьмя пушками был возведен инженерами и саперами долгоруковской армии под руководством генерала Сен-Марка для охраны масштабной понтонной переправы. Позже оборону усилили четырьмя бронзовыми пушками, двумя 12-фунтовыми и двумя 3-фунтовыми «единорогами».

По данным «Перечня артиллерийского вооружения укреплений в Крыму», крепость просуществовала 13 лет, вплоть до присоединения Крыма к России в 1874 году. После чего Екатерина II подписала указ, которым повелевала вывезти пушки из крепости, а саму крепость не считать таковой.

Министерство культуры Республики Крым включило крепость на реке Салгир в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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