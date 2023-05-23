Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2023 14:25

Из-за резко затормозивших троллейбусов в Севастополе пострадали две женщины

Обе попали в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В результате резкого торможения троллейбусов в Севастополе пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

– Позавчера в нашем городе произошло два ДТП, в которых две пассажирки троллейбусов 58 и 76 лет получили травмы, – рассказали в полиции.

Первый случай произошел в 8.10 на улице Горпищенко. В районе дома № 51 водитель троллейбуса резко затормозил. Из-за этого упала одна из пассажирок. Аналогичный случай произошел через час на площади Ушакова. Обе пенсионерки попали в больницу.