Из-за резко затормозивших троллейбусов в Севастополе пострадали две женщины

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В результате резкого торможения троллейбусов в Севастополе пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

– Позавчера в нашем городе произошло два ДТП, в которых две пассажирки троллейбусов 58 и 76 лет получили травмы, – рассказали в полиции.

Первый случай произошел в 8.10 на улице Горпищенко. В районе дома № 51 водитель троллейбуса резко затормозил. Из-за этого упала одна из пассажирок. Аналогичный случай произошел через час на площади Ушакова. Обе пенсионерки попали в больницу.