Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 23 мая, в Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Коктебеле нашли советский артиллерийский снаряд калибром 46 миллиметров. Второй опасный предмет обнаружили в Симферопольском районе. В селе Школьное нашли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы техники.