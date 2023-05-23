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НовостиПроисшествия23 мая 2023 14:54

В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда

Один из них нашли под Симферополем, а другой – в Коктебеле
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 23 мая, в Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Коктебеле нашли советский артиллерийский снаряд калибром 46 миллиметров. Второй опасный предмет обнаружили в Симферопольском районе. В селе Школьное нашли 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы техники.