В Бахчисарайском районе Крыма ремонтируют пять мостов

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов

В настоящее время в Бахчисарайском районе Крыма продолжается ремонт пяти мостовых сооружений. Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

– Ремонт искусственных сооружений проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – говорится в сообщении.

Подрядчик ООО «СтройТранс» продолжает ремонтировать мосты на участках местных автодорог Голубинка – Передовое – Широкое, Зеленое – Богатырь – Плотинное, а также на трех участках направления Аромат – Многоречье. Долгое время объекты находились в неудовлетворительном состоянии. Их общая протяженность составляет 144,52 погонного метра.

Для того, чтобы выполнить ремонт, на этих участках частично перекрывают движение. Работы ведут на одной половине проезжей части. На сегодняшний день мост через реку Бельбек полностью отремонтировали. В ближайшее время там установят пешеходные ограждения. Протяженность ремонтируемого участка составила 46,91 погонного метра.

На мосту дороги Песчаное – Почтовое выполнена половина работ по снятию старого покрытия. На дороге Голубинка – Передовое – Широкое формируют конусы, снимают опалубку, а также ведут работы по гидроизоляции. До конца июня подрядчик планирует уложить половину необходимого асфальтобетона.

– Под одним из трех мостов направления Аромат – Многоречье силами дорожной бригады выполняются работы по уплотнению грунта для металлических конструкций и удержания сооружения, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день завершились работы по уплотнению из бетонного блока. На двух сооружениях снимают старый асфальт.

– Продолжается и комплекс дорожных работ на автодороге Зеленое – Богатырь – Плотинное. Ведется армирование шкафной стенки и открылков 1 и 3 опоры, установка опалубки, уширение моста консольной части, после чего будет проводится армирование накладной плиты, – отметили в Главном управлении.

Запустить движение по мостам в штатном режиме собираются до декабря 2023 года.