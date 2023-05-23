Поле в Крыму, на котором получил ранение Кутузов, хотят сделать туристическим объектом

Мемориальный комплекс Кутузовский фонтан под Алуштой. Фото: Подслушано Алушта/Вконтакте

Историки КФУ им. Вернадского планируют продолжить изучение земельного участка под Алуштой, на котором в одном из последних сражений русско-турецкой войны получил ранение 29-летний Михаил Кутузов. Об этом КП-Крым рассказал декан исторического факультета КФУ Александр Герцен. Сейчас, по словам историка, поле в селе Верхняя Кутузовка, нивелируется, на нем ведутся сельскохозяйственные работы.

- Еще недавно там были видны следы земляных валов, но сейчас это все сравняли с землей. Там уже проводились большие работы, но необходимо изучить, что еще сохранилось в части этого оборонительного сооружения, - сказал историк.

Укрепительное сооружение в поле, где произошла битва 1774 года, отражено в Атласе фортификаций XVIII века, отметил специалист. Идентификация всех подобных объектов позволит включить их в перечень туристических.

- Сейчас существенно вырос интерес к этой странице в истории Крымского полуострова, когда здесь укрепила свои позиции Российская империя и действовали значимые исторические фигуры. Поэтому стоит задача по максимуму найти и узнать, что из себя представляют те или иные оборонительные сооружения. В дальнейшем это будет иметь не только научный интерес, но и представлять собой объект экскурсионно-туристической работы и военно-патриотического воспитания, - отметил Герцен.

В битве у деревни Шума (ныне Верхняя Кутузовка), в которой трёхтысячный русский отряд выбил турецкий десант, укрепившийся в Алуште, Михаил Кутузов, был тяжело ранен. Пуля пробила левый висок и вышла у правого глаза. В память об этом ранении на 35 километре трассы Симферополь – Алушта находится мемриальный комплекс Кутузовский фонтан.

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