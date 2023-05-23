Крымчанин зарезал своего знакомого и получил 7 лет колонии

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Ялтинский городской суд признал жителя Крыма в убийстве 45-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла в ночь на 4 декабря прошлого года. Крымчанин, не имеющий постоянного источника доходов, выписал со знакомым, и между ними возник конфликт.

– Подсудимый нанес 45-летнему пострадавшему не менее 26 ударов ножом в область шеи и грудной клетки, от которых последний скончался, – отметили в прокуратуре.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.